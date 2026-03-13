Chieti Scalo, al Villaggio Celdit apre un nuovo sportello del Segretariato sociale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 13 marzo 2026 – Da lunedì 16 marzo sarà attivo anche a Chieti Scalo uno sportello del Segretariato sociale del Comune di Chieti, pensato per offrire un punto di riferimento più vicino alla cittadinanza, in particolare alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità. Lo sportello sarà operativo anche per raccogliere le domande relative al Pronto intervento sociale, ampliando così le possibilità di accesso ai servizi comunali – precisa il comunicato. “Da lunedì apriremo un nuovo sportello del Segretariato sociale a Chieti Scalo, al Villaggio Celdit, all’interno della Biblioteca sociale Marilia Bonincontro – annuncia l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini, che spiega – : per il momento il servizio sarà attivo il lunedì dalle ore 9 alle 13, con l’obiettivo di offrire un presidio di ascolto e orientamento più vicino ai cittadini che vivono in questa parte della città. Chi avesse necessità oltre a rivolgersi alla sede dei Servizi sociali di via Amendola, potrà recarsi anche al nuovo punto attivo al Villaggio Celdit, in piazza Pio X, così da facilitare l’accesso ai servizi soprattutto alle persone più fragili – precisa la nota online. Questa apertura rientra nelle iniziative dell’amministrazione comunale volte a rafforzare la presenza dei servizi sociali sul territorio, rendendoli più accessibili e vicini ai bisogni della comunità”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it