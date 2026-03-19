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Eventi e Cultura

Chieti Scalo, conferenza stampa presentazione Saral Food XXXV edizione: appuntamento di riferimento per gli amanti della ristorazione e dell’ospitalità

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Saral Food: presentata la XXXV edizione in conferenza stampa

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della XXXV edizione del Saral Food, in programma dal 22 al 25 marzo a Chieti Scalo. L’incontro si è svolto nella Sala Conferenze del Campus Dromedian e ha visto la partecipazione di chef, pizzaioli, pasticceri, barman, studenti e professionisti del settore.

Durante la conferenza sono stati illustrati i contenuti e il programma della manifestazione, che rappresenta un importante appuntamento per il mondo della ristorazione, dell’ospitalità e delle eccellenze gastronomiche. Particolare rilievo è stato dato alla presenza di Caffè Mokambo, protagonista con la 30ª edizione della manifestazione “Dal chicco all’espresso”, con eventi, competizioni e momenti formativi dedicati alla cultura del caffè e alla mixology.

Oltre a questo, sono stati presentati il calendario di show cooking, masterclass e dimostrazioni nelle aree cucina e pizzeria, gli appuntamenti con i protagonisti della cucina italiana e regionale, le competizioni dedicate a professionisti e studenti degli istituti alberghieri, e gli incontri dell’Area Made in Italy, focalizzati su innovazione, sostenibilità e sviluppo del settore agroalimentare e turistico.

La stampa è stata invitata a partecipare all’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Comunicazione EDITORIUS APS, referente Paolo De Carolis (email: paolo.decarolis.pdc@gmail.com, mobile: 3471649984) o la Segreteria Organizzativa Eventi.

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