Chieti Scalo, debutto di EVA: l’intelligenza artificiale del Made in Italy accende la Giornata nazionale del saper fare

Un ologramma che entra in scena, una voce di intelligenza artificiale che dialoga con i presenti, studenti, imprenditori e ministri seduti allo stesso tavolo. Non è la scenografia di un film: è la fotografia di come l’Abruzzo sceglie di raccontare la propria industria. Giovedì 14 maggio, al Live Campus Dromedian di Chieti Scalo, è andata in scena la tappa abruzzese del “Giro d’Italia del Made in Italy”, riconosciuta ufficialmente dal Ministero come Giornata del Made in Italy in Abruzzo.

L’evento, promosso dal Polo d’Innovazione del Made in Italy, dalla Fondazione Imprese e Competenze e da Assosomm, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il coordinamento nazionale delle Case del Made in Italy, ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Marco Marsilio e dell’Assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca.

La mattinata è stata dedicata ai giovani, con studenti delle scuole superiori, ITS e IFTS che hanno incontrato le filiere produttive del territorio per scoprire i percorsi tecnici più richiesti dal mercato. Nel pomeriggio, la sessione ha presentato i progetti di ricerca curati da Innovazione Audace con interventi di esperti del settore.

Angelo D’Ottavio, Presidente del Polo d’Innovazione del Made in Italy, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare una tappa nazionale che valorizza il legame indissolubile tra formazione, innovazione e tessuto produttivo, per costruire insieme il futuro del saper fare italiano”.

L’evento si è concluso con l’invito all’interazione diretta con EVA, l’intelligenza artificiale sviluppata nell’ambito dei progetti di ricerca.