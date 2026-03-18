Chieti Scalo, laboratorio gratuito di Mindful Eating e Fototerapia per gli studenti universitari

Il prossimo 24 marzo alle ore 17:00, presso Via Montegrappa n. 176 a Chieti Scalo, si terrà l’incontro gratuito “Mindful Eating e Fototerapia: un’esperienza tra consapevolezza e immagine” organizzato da Erga Omnes per gli studenti universitari.

Il laboratorio esperienziale e sensoriale sarà guidato dalla dott.ssa Zaira Lazzari e offrirà ai partecipanti la possibilità di esplorare il rapporto con il cibo attraverso la consapevolezza e la fotografia. Durante l’evento, i partecipanti potranno sperimentare pratiche di mindful eating, osservare il cibo con uno sguardo nuovo e condividere un momento di scoperta e confronto in un ambiente accogliente.

L’iniziativa, gratuita e rivolta in particolare agli studenti universitari dell’Università di Chieti-Pescara, si inserisce in un percorso consolidato di attenzione verso il mondo accademico. Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes, sottolinea l’importanza di favorire il benessere, l’inclusione e la crescita personale degli studenti universitari, rafforzando il legame con il territorio.

La collaborazione con l’Adsu Chieti-Pescara permette di offrire opportunità concrete agli studenti e di valorizzare il loro ruolo attivo nella vita culturale e sociale locale. Il laboratorio sarà condotto da professionisti qualificati garantendo un’esperienza formativa e coinvolgente.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Erga Omnes al numero 0871-450291 o via email a info@erga-omnes.eu.