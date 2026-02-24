Chieti Scalo, sabato e domenica a Piazzale Marconi arriva il “Mercatino delle Curiosità”. L’assessore Pantalone: “Una prima edizione destinata a proseguire nel tempo”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 24 febbraio 2026 – Il Mercatino delle curiosità dell’Aniac sbarca a piazzale Marconi, un nuovo appuntamento dedicato ad antiquariato, artigianato, creatività e tipicità del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa si svolgerà nel cuore della zona più frequentata e dinamica di Chieti Scalo sabato 28 febbraio e domenica primo marzo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, trasformando l’area in uno spazio vivo di incontro, shopping e socialità per famiglie, giovani e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Un evento che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e ANiAC e che punta a valorizzare una parte strategica della città, creando nuove opportunità per il commercio locale e animando il tessuto urbano – recita il testo pubblicato online. “Piazzale Marconi è una zona frequentatissima da giovani, famiglie e cittadini e merita iniziative di qualità – illustra l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Insieme ad ANIAC, con cui abbiamo costruito in questi anni una sinergia importante a partire dagli eventi natalizi, vogliamo proporre un mercatino capace di offrire antiquariato, artigianato, tipicità e curiosità del territorio – Questa prima edizione vuole essere un modello virtuoso: un’occasione di rilancio per le attività commerciali dell’area e per tutto il centro urbano di Chieti Scalo, su cui stiamo investendo molto anche in termini di riqualificazione urbana, con interventi che riguardano viale Croce, viale Abruzzo e l’area della stazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo è dare continuità a questo tipo di iniziative, creando eventi diffusi, momenti di animazione e nuove opportunità per il commercio locale – Invitiamo le attività della zona a partecipare, restando aperte fino alla chiusura del mercatino, per vivere insieme una vera festa della città”. “Abbiamo voluto portare l’evento anche nell’altro centro della città – così Tommaso Rutolo di Aniac – . Negli anni ci siamo occupati di tante manifestazioni, ma questa parte della città è rimasta troppo spesso ai margini delle iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo abbiamo proposto all’Amministrazione l’idea di un mercatino qui a Piazzale Marconi, che è stata accolta con entusiasmo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa prima edizione sarà un banco di prova, con artigiani, hobbisti e operatori che daranno vita a un appuntamento che durerà fino alle 20. L’obiettivo è far crescere il progetto, rendendolo un appuntamento stabile, magari a cadenza mensile o bimestrale – si apprende dalla nota stampa. Crediamo molto nelle potenzialità del luogo, tanto che apriremo anche una nostra sede proprio in piazzale Marconi, per offrire servizi alle imprese e ai cittadini, con uno sportello associativo e di patronato – riporta testualmente l’articolo online. È un segnale concreto della nostra volontà di investire su questo territorio”.

