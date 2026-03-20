Chieti Scalo, Saral Food 2026: quattro giorni di gusto, innovazione e eccellenze regionali al Campus Dromedian

Dal 22 al 25 marzo 2026 si terrà la XXXV edizione del Saral Food presso il Campus Dromedian di Chieti Scalo. L’evento, dedicato al gusto, all’innovazione e alle eccellenze del territorio, vedrà la partecipazione di chef, pizzaioli, pasticceri, aziende e professionisti del settore food & beverage.

La manifestazione proporrà quattro giorni intensi di incontri, masterclass, show cooking e momenti di confronto, con un ricco calendario di attività organizzate in diverse aree tematiche, incentrate sul legame con il territorio e le tradizioni gastronomiche italiane.

Tra gli eventi previsti, figurano dimostrazioni di cucina regionale, tecniche innovative della pizza contemporanea e lezioni sulla pasticceria. In particolare, sono attesi momenti dedicati alla cucina abruzzese, alla pizza in teglia e in pala, così come approfondimenti sulla pasticceria e sull’identità gastronomica italiana.

La giornata inaugurale, il 22 marzo, sarà dedicata all’apertura e al rapporto tra gastronomia e territorio, con dimostrazioni culinarie di chef di rilievo come Roberto Galasso. Il programma prevede anche appuntamenti formativi nel mondo della pizza e della pasticceria.

Uno degli eventi più attesi sarà la Masterclass “Pizza Unità”, un laboratorio tecnico per professionisti del settore con docenti di prestigio. Inoltre, il calendario di iniziative promosse da Caffè Mokambo includerà competizioni tra barman professionisti e studenti di istituti alberghieri.

Parallelamente agli appuntamenti gastronomici, l’Area Made in Italy ospiterà incontri e dibattiti sull’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo dei territori. Relatori istituzionali e del mondo imprenditoriale affronteranno temi legati all’agricoltura di montagna, alla valorizzazione dei borghi e alle nuove frontiere dell’impresa nel settore agroalimentare.

Saral Food si conferma così come una piattaforma di incontro tra imprese, professionisti e istituzioni, che promuove le eccellenze enogastronomiche e l’innovazione nel settore food. L’obiettivo è rafforzare la cultura del gusto e sostenere la crescita delle nuove generazioni di professionisti della ristorazione.