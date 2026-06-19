Chieti Scalo, storica vittoria della FIM-CISL alle elezioni RSU e RLS delle Trafilerie Meridionali: Cornacchia e Lattanzio eletti con il 54% dei voti

La FIM-CISL Chieti festeggia una storica vittoria alle elezioni per il rinnovo delle RSU e della RLS presso le Trafilerie Meridionali di Chieti Scalo. Con il 54% dei voti e un’altissima partecipazione dell’89%, il sindacato si afferma per la prima volta come la principale organizzazione sindacale nello stabilimento.

I candidati eletti sono Giulio Cornacchia per le RSU e Andrea Lattanzio per le RSU-RLS, quest’ultimo risultato essere il candidato più votato in assoluto. Questo risultato segna una netta preferenza dei lavoratori e delle lavoratrici per un sindacato vicino alle persone, concreto e responsabile, soprattutto in un momento complesso per l’industria e l’occupazione.

La FIM-CISL esprime la sua gratitudine a tutti i lavoratori per la fiducia dimostrata e conferma la volontà di essere protagonista, con competenza e determinazione, delle sfide future che attendono l’azienda e il territorio.

Il segretario interregionale FIM-CISL Abruzzo Molise ha dichiarato: “Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla FIM-CISL e rafforza il nostro impegno per la tutela dei diritti, del salario, della sicurezza e del futuro produttivo dello stabilimento. Siamo pronti a continuare a lavorare per garantire il benessere dei lavoratori e la crescita dell’azienda”.

La vittoria della FIM-CISL presso le Trafilerie Meridionali di Chieti Scalo è un segnale positivo per il sindacato e per l’intero territorio, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo e di una collaborazione efficace tra lavoratori e datore di lavoro.