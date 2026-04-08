Chieti, scelte critiche all’interno di TUA: Di Marco chiede audizione urgente in Commissione Vigilanza

Il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture, Antonio Di Marco, ha espresso la sua netta preoccupazione riguardo alle sub concessioni del trasporto pubblico locale ad opera di TUA. Di Marco ha sottolineato l’urgenza di un confronto istituzionale trasparente e serio, in seguito all’ulteriore affidamento avviato recentemente dall’azienda.

Il consigliere ha evidenziato che la mancata audizione della governance aziendale di TUA in Commissione Vigilanza a fine marzo non è più accettabile, soprattutto considerando le nuove esternalizzazioni. In particolare, Di Marco ha citato l’ultimo ordine di servizio per la linea extraurbana di Pescara-Caramanico, evidenziando che le problematiche sollevate dai lavoratori e dai sindacati non sono state affrontate adeguatamente.

Di Marco ha ribadito l’importanza che la governance di TUA si presenti per spiegare le strategie in atto, specialmente alla luce della scadenza del contratto con l’in-house a fine dicembre e delle quote di esternalizzazione. Le continue subconcessioni hanno generato preoccupazione tra i lavoratori, i sindacati e i cittadini delle aree interne, che vedono ridursi progressivamente i servizi.

Il consigliere regionale ha sottolineato che le scelte in atto incidono direttamente sui livelli occupazionali, sui carichi di lavoro e sulla continuità del servizio. Pertanto, ha rinnovato con urgenza la richiesta di audizione in Commissione Vigilanza per fare chiarezza sulle motivazioni di tali decisioni e sulle ricadute sul servizio e sui lavoratori.

Di Marco ha enfatizzato che il Consiglio regionale deve poter esercitare il proprio ruolo di controllo e indirizzo in modo trasparente e responsabile, garantendo la tutela del servizio pubblico e la qualità del trasporto locale.