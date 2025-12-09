Chieti, Sciopero del servizio di raccolta rifiuti

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si informa la cittadinanza che per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto Igiene Ambientale da parte delle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, con adesione prevista per l’intero turno di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. A causa dell’astensione dal servizio, potranno verificarsi riduzioni, disagi o sospensioni parziali nei servizi di igiene urbana, anche con possibili ripercussioni nei giorni immediatamente successivi, in relazione al livello di partecipazione del personale allo sciopero – recita il testo pubblicato online. Si precisa che durante la giornata del 10 dicembre saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla Legge 146/1990 e successive modifiche, nonché dal Codice di regolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero nel settore dell’igiene ambientale del 1° marzo 2001.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it