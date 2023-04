Chieti, Scuola Casone e Supercinema, online la procedura negoziata per incrociare le manifestazioni di interesse.

- Advertisement -

Chieti, 19 aprile 2023 – Online due importanti procedure negoziate per opere finanziate con fondi PNRR. La prima riguarda il recupero e rifunzionalizzazione del Teatro Supercinema” e prevede anche gli attesi interventi di messa a norma per oltre 550.000 euro; l’altra riguarda il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso dell’ex scuola elementare il Casone come casa delle associazioni e del volontariato, con adeguamento sismico e manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa 450.000. La scadenza è il 2 maggio – “Vogliamo documentare alla città un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di opere messe in campo dall’Amministrazione attuale – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Con questi due avvisi, le procedure che portano alla realizzazione dei progetti vanno avanti, secondo il cronoprogramma imposto dal PNRR e nonostante le condizioni dell’ente e la carenza di organico ereditate dall’Amministrazione attuale – si apprende dalla nota stampa. Siamo lieti di poter finalmente intervenire sul Supercinema, perché possa tornare di nuovo fruibile e avere nuova vita e nuove prospettive di sviluppo per la città, in un centro storico che potrà tornare a beneficiare della presenza e dell’animazione di questa struttura, a cui lavoreremo con l’assessore alla Cultura Paolo De Cesare e insieme a tutti i soggetti che potranno essere funzionali allo scopo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per quanto riguarda le azioni in gara, queste riguardano tutte le lavorazioni necessarie alla messa a norma e risoluzione delle problematiche tecniche relative: al mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione caldo/freddo e ricircolo, alla vetustà dei macchinari installati, a patologie edilizie diffuse, quali infiltrazioni di acque piovane dalle coperture, distacchi di intonaci, inadeguatezza dei servizi igienici, come pure alla vetustà e inefficienza delle attrezzature di scena e degli impianti di videoproiezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Importante la riqualificazione anche per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, cosa impossibile fino a oggi a causa di limiti tecnici e funzionali imposti dalle normative vigenti e che saranno superati proprio con questi interventi – precisa la nota online. Online anche la procedura per il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso dell’ex scuola elementare il Casone, che diventerà casa delle associazioni e del volontariato – recita il testo pubblicato online. Interventi previsti riguardano il miglioramento sismico dell’edificio, fra cui la demolizione e ricostruzione della copertura, il rinforzo delle pareti esterne mediante speciali fasciature e rinforzi – aggiunge la nota pubblicata. Diversi sono anche gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la rifunzionalizzazione dell’immobile: verranno sostituiti gli infissi esterni, saranno inoltre rinnovate le grate esistenti alle finestre per gli infissi del piano terra, si sostituiranno alcuni infissi interni al piano primo, si provvederà all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti, saranno ripristinate le facciate e i cornicioni, nonché le cornici del portale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chieti potrà così riappropriarsi di due importanti e storiche strutture per la città e la rigenerazione urbana che l’Amministrazione ha avviato lavorando alla ricerca di risorse da poter destinare allo scopo e mettendo insieme una somma mai raccolta prima, ha compiuto un altro importante passo avanti che vogliamo condividere con la comunità”.

