Chieti, Scuola di Brecciarola, Ferrara, Giammarino e Febo: “Plesso riaperto, risolte le criticità. Restituiamo uno spazio sicuro alla comunità”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 20 aprile 2026 – Da questa mattina la scuola di Brecciarola ha riaperto le porte a studenti, personale e famiglie – Un risultato importante che arriva al termine degli interventi necessari a risolvere tutte le criticità riscontrate a gennaio a seguito dei controlli dei Vigili del Fuoco – Bambini, insegnanti e genitori hanno celebrato il ritorno nel plesso di Chieti Scalo, dove il sindaco Diego Ferrara, l’assessora alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo si sono recati dopo il rientro in aula dei bambini e delle bambine – “L’Amministrazione si è attivata fin da subito, già prima del 9 gennaio, data in cui si è resa necessaria la chiusura – spiegano – mantenendo un confronto costante con i genitori e con il quartiere e lavorando per individuare rapidamente le soluzioni – Durante il periodo di chiusura, l’attività didattica è stata sempre garantita, grazie alle capacità di gestione della dirigente del Comprensivo 1 Simona Di Salvatore e alla disponibilità riscontrata anche dalla dirigente del Comprensivo 3 che ha ospitato parte delle classi, della dirigente Assunta Michelangeli – aggiunge la nota pubblicata. Tutti i bambini sono stati accolti all’interno dell’Istituto Comprensivo 3, senza alcuna interruzione delle lezioni e con un’organizzazione che ha consentito la piena continuità del percorso scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Gli interventi hanno consentito il completo ripristino delle condizioni di sicurezza richieste – Abbiamo operato con rapidità ed efficacia, come ci eravamo impegnati a fare sin dal primo momento, utilizzando procedure che permettono tempi contenuti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per le famiglie – La riapertura di oggi – aggiungono – restituisce al quartiere un presidio fondamentale – si apprende dalla nota stampa. È il risultato di un lavoro serio, portato avanti con responsabilità e attenzione, sempre e che ha anche altri frutti, come l’attivazione della mensa nella scuola di Brecciarola, nonché in via Pescara del Comprensivo 3, dove si sono definiti gli interventi PNRR che hanno rimesso a nuovo i locali ristorazione anche nella scuola di via per Francavilla, Comprensivo 2 e una al Villaggio Celdit al Comprensivo 4”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it