Chieti, Scuola di Porta Sant’Anna, si riapre da lunedì, ecco le novità per rendere agevole la convivenza con il cantiere di piazza Garibaldi

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 11 settembre 2025 – In vista della riapertura delle scuole e a seguito di una riunione con l’Amministrazione a cui è stata invitata anche la dirigenza del Comprensivo 2 di Chieti e la presidente del Consiglio di istituto del Comprensivo, l’Amministrazione ha predisposto una serie di accorgimenti al fine di agevolare il rientro in sicurezza nella scuola di Porta Sant’Anna, in concomitanza con il cantiere di piazza Garibaldi – precisa il comunicato. “La riapertura della scuola, posta proprio a margine di piazza Garibaldi oggi in via di riqualificazione, ci chiama a porre in essere una serie di accorgimenti per agevolare l’ingresso in sicurezza dei ragazzi, ma anche le operazioni di entrata e uscita dei bambini e le bambine – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessora alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino e la comandante della Polizia Locale Donatella Di Giovanni – . Una delle scelte sarà già operative dal 15 settembre prossimo, data di riavvio delle lezioni, grazie all’attività svolta con la Polizia Locale e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, cioè il doppio senso di marcia sperimentale nel tratto di strada dal numero civico 73 al numero 79, per limitare i disagi per i cittadini, decongestionare il traffico e recuperare aree destinate a parcheggio – riporta testualmente l’articolo online. A tal fine è prevista l’istituzione di un’area di sosta a tempo in Piazza Garibaldi, anch’essa temporanea, sul marciapiede prospiciente l’immobile dell’ASP, nel tratto compreso tra l’intersezione con Federico Salomone (considerando la distanza di almeno 5 mt. dalla stessa) per una lunghezza di 27 metri fino alla fermata dell’ARPA, con validità di 60 minuti, a partire dalle ore 8,00 alle ore 20.00 dei soli giorni feriali, con stalli disposti parallelamente all’asse della carreggiata, ove disponibili – precisa il comunicato. Il fine è quello di agevolare i genitori che portano in auto i figli a scuola e vengono a riprenderli, auspicando che siano a disposizione – si apprende dalla nota stampa. In sinergia stiamo vagliando anche la possibilità di sperimentare un pedibus, anche in questa zona, concertando con genitori e scuola l’organizzazione di questa modalità green di accesso a scuola per i bambini e le bambine che vivono nel circondario di raggiungere in sicurezza la propria scuola camminando a piedi – precisa il comunicato. La grande trasformazione in atto in città deve convivere con la vita quotidiana, questi adeguamenti lo consentono, facendo in modo che nulla si fermi in attesa della definizione dell’opera”. Nel link l’ordinanza: https://www.comune – chieti.it/documents/pagine/attachments/Ord.%20n.%20284%20-%20Stalli%20P.zza%20Garibaldi,%20doppio%20senso%20Via%20Salomone – si apprende dalla nota stampa. pdf

