Chieti: Seconda edizione del Premio Internazionale “Gabriele D’Annunzio Vate d’Italia” il 8/9 giugno 2026

La città di Chieti si prepara ad ospitare la Seconda Edizione del Premio Internazionale “Gabriele d’Annunzio Vate d’Italia”, che si terrà l’8 e il 9 giugno 2026 presso il Caffè Letterario Il Duca Minimo in Via Pescara a Chieti Scalo. L’evento è stato ideato dal giornalista e saggista storico Cristiano Vignali e dal saggista e critico d’arte Roberto d’Amato, con il Patrocinio del Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro e dell’Ordine Nobiliare della Reggenza del Carnaro.

Durante la cerimonia, saranno assegnati premi, riconoscimenti e benemerenze a studiosi, attivisti dannunziani e patriottici, oltre a alcuni premi speciali. La madrina d’eccezione dell’evento sarà la celebre poetessa dannunziana Melinda Miceli.

Il programma dell’evento prevede diverse attività, come la visita all’Esposizione Dannunziana Teatina Permanente e la presentazione della nuova Antologia “Gabriele d’Annunzio Padre della Patria”, curata da Cristiano Vignali e Roberto d’Amato, con la partecipazione di vari studiosi.

La premiazione della Seconda Edizione del Premio Internazionale “Gabriele d’Annunzio Vate d’Italia” avverrà durante la presentazione dell’Antologia, insieme alla conferma di nomine, benemerenze e premi speciali del Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro. Inoltre, saranno distribuiti generi di prima necessità alle famiglie bisognose della città e si terrà una cena comunitaria in un ristorante tipico abruzzese.

Il giorno successivo, martedì 9 giugno 2026, è prevista la visita del centro storico di Chieti con una cerimonia solenne in onore del Genio del Vate, del Pelide Achille e dei Numi tutelari dell’Italia. L’evento si concluderà con un pranzo nel centro storico di Chieti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3888931953 – 3331438204 – 3298847896.