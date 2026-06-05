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Eventi e Cultura

Chieti, Seconda Edizione del Premio Internazionale “Gabriele D’Annunzio Vate d’Italia” il 9 giugno 2026

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Chieti – Si avvicina la Seconda Edizione del Premio Internazionale “Gabriele D’Annunzio Vate d’Italia”, in programma l’8 e il 9 giugno 2026 presso il Caffè Letterario Il Duca Minimo in Via Pescara a Chieti Scalo. L’evento è stato organizzato dal giornalista e saggista storico Cristiano Vignali insieme al saggista e critico d’arte Roberto d’Amato, con il patrocinio del Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro e dell’Ordine Nobiliare della Reggenza del Carnaro.

Durante la cerimonia verranno assegnati premi, riconoscimenti e benemerenze a studiosi, attivisti dannunziani e patriottici, oltre ad alcuni premi speciali. La madrina d’eccezione dell’evento sarà la celebre poetessa dannunziana Melinda Miceli.

Il programma prevede per lunedì 8 giugno 2026 la visita all’Esposizione Dannunziana Teatina Permanente alle ore 17:00, seguita dalla presentazione della nuova Antologia “Gabriele d’Annunzio Padre della Patria” dalle 18:00 alle 20:00. Durante questa presentazione, curata da Cristiano Vignali e Roberto d’Amato, verrà premiata la Seconda Edizione del Premio Internazionale “Gabriele d’Annunzio Vate d’Italia”.

Il giornalista Vignali ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare la figura di Gabriele D’Annunzio attraverso questo importante premio internazionale. È un modo per riconoscere l’importante contributo di studiosi e attivisti che continuano a promuovere il suo lascito culturale e patriottico”.

La mattina di martedì 9 giugno 2026 sarà dedicata alla visita del centro storico di Chieti, con una cerimonia solenne in onore del Genio del Vate e dei personaggi leggendari legati alla storia della città. L’evento si concluderà con un pranzo nel centro storico di Chieti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3888931953, 3331438204, 3298847896.

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