Chieti, Segretario del PD: “Cooperazione tra Comuni senza subordinazione” – Una visione alternativa per il territorio abruzzese

Il Segretario del Partito Democratico di Chieti, Gianmarco Pescara, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Luciano D’Amico riguardanti la cosiddetta “Nuova Pescara” e gli assetti territoriali della zona. In un comunicato stampa, Pescara ha sottolineato la differenza di visione riguardante il rapporto tra i territori, proponendo un modello basato sulla cooperazione tra i Comuni anziché sull’assorbimento da parte di un centro dominante.

La coalizione che sostiene Giovanni Legnini a Chieti sta lavorando a un progetto che mira a rafforzare i servizi condivisi e a creare una rete territoriale che unisca i Comuni dell’entroterra e della fascia costiera, mantenendo la propria identità e autonomia. Chieti potrebbe svolgere un ruolo fondamentale come punto di connessione tra le diverse aree, offrendo soluzioni concrete alle sfide che i Comuni dell’entroterra devono affrontare.

“Non un centro che comanda, ma un luogo che tiene insieme. Non una città che allarga il proprio perimetro per contare di più, ma una città che costruisce legami per far contare di più tutti”, ha dichiarato Pescara nel comunicato. La proposta del Partito Democratico di Chieti si basa su un concetto di “municipalismo cooperativo”, incentrato sulla collaborazione tra enti e sulla valorizzazione della pari dignità dei territori.

L’obiettivo è quello di creare una rete istituzionale che tenga insieme tutti i Comuni, offrendo strumenti comuni per affrontare le sfide del presente e costruendo solidi legami tra le diverse realtà territoriali. Chieti potrebbe diventare un esempio di città che unisce anziché dividere, che costruisce equilib