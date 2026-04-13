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HomeEventi e CulturaChieti, seminario sull’inclusione: i “supereroi” della scuola si raccontano
Eventi e Cultura

Chieti, seminario sull’inclusione: i “supereroi” della scuola si raccontano

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Il Museo La Civitella di Chieti ospiterà la IX edizione del seminario nazionale “I sentieri, i linguaggi, le voci dell’inclusione” il prossimo venerdì 17 aprile, dalle 14.30 alle 19.30. L’evento, che si preannuncia come una importante occasione di confronto e riflessione, vedrà la presenza di diversi illustri relatori del mondo della scuola e della cultura.

Ad aprire i lavori sarà il maestro Antonio Greco, ideatore del progetto, seguito dai saluti istituzionali del dirigente scolastico Carlo Cappello. Il programma proporrà una serie di interventi interessanti: lo scrittore Eraldo Affinati parlerà di educazione e fiducia nelle nuove generazioni; Davide Tamagnini porterà una testimonianza sul valore dell’unicità di ogni persona; Federica De Gasperis, conosciuta come “maestra Federica” sui social, affronterà il tema del rapporto tra giovani, identità digitale e profili fake.

Carlo Scataglini e Silvia Palma racconteranno la loro esperienza con il progetto “Sliding Doors Inclusione”, dimostrando come anche una scelta apparentemente minima possa avere un impatto significativo nella vita degli studenti. Michele Mezzanotte rifletterà sulla fatica insegnare, portando alla luce le sfide spesso invisibili che gli insegnanti affrontano quotidianamente.

A chiudere l’evento sarà la scrittrice Espérance Hakuzwimana, che offrirà uno sguardo sulle identità plurali presenti nella scuola italiana di oggi. Il seminario è stato promosso dal Liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, insieme all’Istituto Comprensivo 4 di Chieti, all’Istituto Comprensivo M. Brigida–Cuoco di Termoli e all’Istituto Comprensivo 3 di Pescara.

L’iniziativa si preannuncia dunque come un’importante occasione di confronto e di riflessione sul tema dell’inclusione nella scuola, con la partecipazione di esperti e professionisti del settore. Per ulteriori informazioni è possibile contattare sentierinclusivi.galilei@gmail.com.

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