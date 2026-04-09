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Chieti, Sentenza storica del Tribunale: accordi di prossimità valgono per tutte le sigle sindacali

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La Filcams Cgil Chieti ha ottenuto una significativa vittoria presso il Tribunale di Chieti, con una sentenza che potrebbe diventare un precedente a livello nazionale. La sentenza, emessa il 30 marzo 2026, ha riconosciuto il carattere antisindacale delle condotte della società Tecnolab s.r.l. nei confronti della Filcams Cgil Chieti, in relazione a un accordo di prossimità sottoscritto esclusivamente con la Fisascat Cisl, escludendo di fatto la Filcams Cgil dal tavolo delle trattative, nonostante entrambe le organizzazioni sindacali siano firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda.

Il Giudice del Lavoro di Chieti ha ordinato alla Tecnolab di avviare le trattative richieste dalla Filcams e di pubblicare il provvedimento su tre quotidiani locali a proprie spese. Daniela Primiterra, Segretaria Generale della Filcams Cgil Chieti, ha dichiarato: “Questa sentenza conferma che i diritti sindacali non possono essere compressi o elusi attraverso accordi sottoscritti a porte chiuse, escludendo le organizzazioni che non si gradisce avere al tavolo. Continueremo a tutelare i lavoratori della Tecnolab e a vigilare sull’applicazione corretta del contratto collettivo.”

L’Avvocato Enrico Raimondi, che ha seguito l’azione legale per conto della Filcams Cgil Chieti, ha spiegato che gli accordi di prossimità sono contratti collettivi che possono introdurre deroghe peggiorative alle condizioni previste dal contratto nazionale, ma devono coinvolgere tutte le organizzazioni sindacali territoriali e i lavoratori dell’impresa interessata.

Il decreto del Tribunale di Chieti si fonda sul principio che la contrattazione di prossimità non può avvenire escludendo arbitrariamente organizzazioni sindacali o firmando accordi solo con una parte di esse, evitando così il rischio di ridurre le tutele e i diritti dei lavoratori. La pronuncia potrebbe diventare un importante precedente per il futuro, impedendo ai datori di lavoro di negoziare accordi di prossimità unilateralmente e senza coinvolgere tutte le organizzazioni sindacali e i lavoratori interessati.

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