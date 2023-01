Chieti, Sentenza Tar sul servizio di refezione scolastica. Il Comune chiarisce

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 20 gennaio 2023 – “In merito all’attesa decisione del Tar sull’appalto del servizio di refezione scolastica, va innanzitutto precisato che i giudici amministrativi non hanno affatto annullato la gara, ma a fronte delle istanze presentate dai vari ricorrenti ha rimesso la scelta in capo all’Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. In pratica dovrà essere il Comune a decidere se procedere all’affidamento dell’appalto scorrendo la graduatoria esistente, oppure se annullare in via di autotutela l’intera procedura di gara e lo faremo confrontandoci con l’Ufficio legale – Nei fatti il TAR, accogliendo uno dei motivi di ricorso della Ladisa, ha annullato l’aggiudicazione alla prima ditta risultata in graduatoria (RTI Consorzio Appalti Italia) e, contemporaneamente, ha accolto uno dei motivi di ricorso della Compass, terza ditta in graduatoria, affermando che anche la Ladisa va esclusa dalla gara, unitamente alla Compass e a RTI Consorzio Appalti – In sostanza, tutte e tre le ditte che si sono posizione prima, seconda e terza, devono essere escluse per errori nell’offerta).Questo il quadro e su questo, insieme agli avvocati dell’Ente verificheremo qual è la scelta migliore da compiere sia per continuare a garantire la mensa, che a fronte dell’ultima sentenza non verrà interrotto, ma soprattutto per evitare ulteriori contenziosi di cui non sarebbero certi i tempi e che andrebbe sicuramente a danno dell’utenza e del servizio stesso”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it