Chieti, Servizio civile digitale, il bando Anci assegna volontari anche a Chieti

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 4 agosto 2022 – ll

Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha

pubblicato, ieri il bando per il Servizio civile digitale a cui Anci Abruzzo

partecipa e che assegna a Chieti e ai comuni di Cappelle sul Tavo e Rapino 4 volontari

(2 a Chieti) per un progetto di collaborazione con il network delle Anci

regionali.

“Le posizioni sono in tutto 4, di cui

2 a Chieti, per questo invitiamo gli interessati a fare domanda al fine di

poter rispondere al bando – commentano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

all’Innovazione digitale Mara Maretti – Le attività che svolgeranno i volontari

saranno rivolte al supporto per la digitalizzazione dei processi e alla

facilitazione dell’accesso ai servizi per i cittadini – Un intento che come

Amministratore ci rappresenta, visto che in questi mesi abbiamo avviato e dato

una determinante spinta al processo di modernizzazione e digitalizzazione dell’Ente

e questo aggiunge un importante tassello al processo iniziato e che siamo stati

noi a far decollare a Chieti – Nei progetti delle Anci regionali la

digitalizzazione rappresenta la strada per promuovere l’inclusione sociale e il

superamento del divario digitale, per questo ringraziamo la segreteria di Anci

Abruzzo che ci ha sostenuto consentendo a Chieti di avere due unità. Un

sostegno che serve a far acquisire ai cittadini le abilità necessarie per

accedere ai servizi digitali dell’Amministrazione, in questo modo si realizza l’Obiettivo

10 dell’Agenda ONU, che prevede la rimozione degli ostacoli, per lo meno di

ordine informatico, che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”.

Cosa serve – Per

tutti i volontari è prevista la Certificazione delle competenze professionali

acquisite in ambito non formale ai sensi del D. Lgs.13/2013, la certificazione

sarà rilasciata da AnciLab (società di ANCI Lombardia) che è soggetto titolato –

Le competenze professionali che potranno essere acquisite partecipando al

progetto, e quindi certificate, saranno pertinenti al settore progettuale e

alle attività svolte dagli operatori volontari – precisa la nota online. Al termine dell’anno di

servizio è auspicabile che i volontari arrivino preparati alla certificazione

di almeno una competenza attinente al profilo di Responsabile della Transizione

La figura del RTD è stata prevista, per tutti i Comuni, dalla circolare AGID n.3 del 31 ottobre 2018.

dalla circolare AGID n.3 del 31 ottobre 2018.

Come fare la domanda. Tutte le

informnazioni sulla selezione dei volontari è disponibile sul sito del

dipartimento all'indirizzo: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/



Gli aspiranti operatori volontari

dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la

piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

entro e non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 2022.

Per maggiori informazioni tel.

02.72629644 – 662 – 646 – 633 info@gestioneserviziocivile.it

