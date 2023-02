Chieti, Servizio civile universale, arriva la proroga al 20 febbraio

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 10 gennaio 2023 – Anci fa sapere che con Decreto del Capo del Dipartimento n. 116/2023 è prorogato al 20 febbraio 2023, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. 5 del Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in data 15 dicembre 2022. Leggi anche quiSi tratta di un bando nazionale, destinato a giovani nella fascia d’età fra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), si può aderire scegliendo un progetto a cui si decide di partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono 13 gli operatori del servizio civile che potranno essere utilizzati dal Comune: 8 alle Politiche Sociali, 2 a carico del Servizio Promozione culturale e 3 all’Ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Link governativo per fare la domanda: https://scelgoilserviziocivile – si apprende dalla nota stampa. gov.it/cerca-il-progetto/ “Si tratta di opportunità importanti, perché sono utili e formative – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche sociali Mara Maretti – In tutta l’Italia sono 70.538 i posti disponibili, per 2.989 progetti che prevedono 530 programmi di intervento da realizzarsi in Italia e 192 all’Estero – In Comune abbiamo delle posizioni aperte in vari settori, per questo invitiamo i ragazzi e le ragazze disposti a fare un’esperienza nuova, altamente qualificante e davvero utile, perché si entra in contatto con i cittadini e con una realtà fatta di servizi e di interventi sensibili, perché le aree più aperte a tale opportunità sono quelle del sociale, della cultura e dell’ambiente, nonché della sostenibilità. Un’esperienza importante, la durata varia da 8 mesi a un anno, è previsto anche un rimborso spese mensile grazie ai fondi ministeriali e consente di diventare per un po’ un braccio operativo della pubblica amministrazione su temi di grande attualità e intervento – recita il testo pubblicato online. Per aderire si può fare richiesta attraverso il link sul sito governativo, seguendo le indicazioni della piattaforma, ma sono a disposizione di chi volesse anche gli operatori dello sportello Informagiovani di Chieti, in via Spaventa 47, che è aperto dalle 9 alle 13 tutte le mattine tranne sabato e domenica e offre servizi interamente gratuiti (tel. 0871/349388 e email informagiovanichieti@gmail.com). È importante rispondere per tempo al bando e non perdere questa opportunità per mettersi a servizio della cittadinanza e fare davvero qualcosa di utile per la comunità e i soggetti più vulnerabili”.

