Chieti, Servizio Civile Universale, pubblicate le graduatorie provvisorie, ecco il link

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono state pubblicate le graduatorie PROVVISORIE (soggette a verifica da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) delle selezioni relative al bando di Servizio Civile Universale 2026. Per consultare cliccare nel link che segue: Pubblicazione graduatorie provvisorie Servizio Civile Bando 2026 – News | SC! Si ricorda che la pubblicazione delle graduatorie come stabilito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (avviso DPGSCU del 16 marzo 2023) avviene in attuazione del principio della minimizzazione dei dati – precisa la nota online. Pertanto, i candidati possono consultare l’esito della selezione, attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (rinvenibile in alto a sinistra), denominato “Riferimento domanda”. In ogni caso, sul sito www.scanci.it , tutti i ragazzi troveranno un apposito sistema per cercare il loro posizionamento tramite il proprio codice fiscale – La data di avvio dei volontari è prevista per il 18 Settembre 2026 e sarà comunicata ai candidati IDONEI SELEZIONATI via e-mail nelle settimane precedenti all’avvio – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it