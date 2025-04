Chieti, Servizio civile universale, pubblicate le graduatorie provvisorie. Si comincia il 28 maggio

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Servizio Civile Universale: sul sito www.scanci.it sono state pubblicate le graduatorie PROVVISORIE (soggette a verifica da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) delle selezioni relative al bando di Servizio Civile Universale con scadenza 27 febbraio 2025 riviste dal sistema ANCI – il Servizio Civile dei Comuni.Vi ricordiamo che la pubblicazione delle graduatorie, come stabilito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (avviso DPGSCU del 16 marzo 2023), avviene in attuazione del principio della minimizzazione dei dati.Pertanto, i candidati possono consultare l’esito della selezione, attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (rinvenibile in alto a sinistra), denominato “Riferimento domanda”.In ogni caso, sul sito www.scanci.it , tutti i ragazzi troveranno un apposito sistema per cercare il loro posizionamento tramite il proprio codice fiscale – La data di avvio dei volontari è prevista per il 28 Maggio 2025 e sarà comunicata ai candidati IDONEI SELEZIONATI via e-mail non appena possibile”.

