Chieti, Sfalci e pulizia strade, attenzione ai divieti temporanei per effettuarli

Chieti,

Chieti

2 maggio 2022 – “In queste settimane e per tutta l’estate, l’Amministrazione comunale

provvederà a effettuare sfalci delle aree verdi su tutto il territorio

cittadino e lo spazzolamento approfondito delle strade, tramite gli addetti e i

mezzi di Formula Ambiente”, annuncia l’assessore al Verde pubblico, Chiara

Zappalorto, chiedendo la collaborazione della cittadinanza

“Per

portare a buon fine questa operazione, Formula procede di concerto con l’Ufficio

traffico e la Polizia Municipale – spiega l’assessore – che predispongono dei

divieti di sosta lungo le strade che sono interessate dagli sfalci e dalla pulizia

La comunicazione sul posto viene resa evidente 48 ore prima dei lavori, in modo

che le auto parcheggiate possano essere rimosse per tempo, senza incorrere in

multe e nella rimozione forzata prevista in questi casi

oggi sono davvero poche le auto che restano parcheggiate nonostante i divieti,

per questo vogliamo sensibilizzare ancora di più la cittadinanza, affinché sia

parte attiva in queste importanti manutenzioni e verifichi se nell’area dove ha

parcheggiato ci sono divieti temporanei

titolari delle auto che restano ferme per lungo tempo

indispensabile al decoro e all’igiene pubblica della città, specie nella

stagione estiva, che vede un proliferare più frequente delle erbe, così pure

come la pulizia approfondita delle strade, con l’arrivo della bella stagione è

essenziale come biglietto da visita per la città”.

Domani

dalle ore 6 alle ore 10,30 sarà la volta di largo Cavallerizza dall’intersezione

con via Arniense e via Asinio Herio –

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune teatino