Chieti, Sfalci iniziati, ecco l’elenco delle strade dove sono già al lavoro gli operai

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Chieti, 24 giugno 2025 – Al via i lavori di sfalcio in diverse vie cittadine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al lavoro da ieri in via Bascelli, oggi, in via Picena, via dei Peligni, via dei Sabini, via degli Ernici e in via Anelli Fieramosca e a seguire in via dei Frentani, via degli Equi, piazza D’Angelo e via dei Caudini – In programma sfalci anche su via Forlanini, via Picena, via Marcantonio e via Di Renzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Cominciati i lavori di sfalcio in città, una volta approvato il bilancio, come annunciato, possiamo intervenire e ripristinare pulizia e decoro su alcune delle strade più frequentate della città – così l’assessore alla Manutenzione del Verde Pubblico Stefano Rispoli – . Si tratta di un inizio, in vista di interventi ancora più ampi su scarpate e aree ad oggi mai manutenute su cui è possibile oggi intervenire grazie al recupero di somme regionali da parte del Settore e alla sinergia piena con il settore Ambiente del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lavoreremo in tempi stretti, in modo da rendere durevoli i lavori, mettendo anche in sicurezza le aree dove a causa delle piogge il verde aveva preso il sopravvento”.

