Chieti si aggiudica 160.000 euro per il progetto Fermenti in Comune

5 aprile 2022 – Ambiente, sostenibilità, turismo, cultura e formazione, sono i

punti di forza del progetto “Fermenti in Comune”, cofinanziato dalla Presidenza

del Consiglio Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale e ANCI, che vede come capofila il Comune di Chieti con gli

assessorati ad Ambiente e transizione ecologica, Politiche sociali e Politiche giovanili

e come partner realtà operative sul sociale e sulla partecipazione quali Plastic Free Onlus, Red

Group Srl e le teatine Erga Omnes OdV, TeAtelier ASD-APS, La Cura del Tempo APS,

TeAtelier ASD-APS, La Cura del Tempo APS, TheaRte Associazione Culturale.

“Il

progetto punta e investe sui giovani e sull’ambiente, mirando a costruire una

consapevolezza necessaria e di grande attualità, perché condivisa proprio dai

movimenti ambientalisti giovanili dei Fridays for future – così il sindaco Diego Ferrara e gli

assessori Mara Maretti, Chiara Zappalorto e Manuel Pantalone – Come Amministrazione

abbiamo ben presente l’importanza di attivare azioni che hanno come beneficiari

la fascia di popolazione più giovane, a maggior ragione dopo i due anni di

pandemia che hanno notevolmente limitato proprio il loro raggio di interessi e

di azioni – precisa il comunicato. In linea con quanto auspicato da Anci, sponsor principale del

progetto, avvieremo una serie di iniziative volte alla tutela del patrimonio

ambientale e paesaggistico, puntando sul protagonismo giovanile eaccrescendo

così anche le opportunità di lavoro legate all’economia sostenibile e alla

valorizzazione ambientale e paesaggistica – Al centro del progetto, elaborato

con la collaborazione del consigliere Paride Paci, c’è la scelta di andare controtendenza

riducendo drasticamente il consumo e l’abbandono dei rifiuti in plastica, in

particolare quella monouso, diminuendo sensibilmente l’inquinamento prodotto

sul nostro territorio che è quello di riferimento – Lo faremo promuovendo la partecipazione

dei giovani ad alcune azioni mirate nei luoghi simbolo della città, saranno interessati

soprattutto ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 18 anni e una quota significativa di

quelli tra i 19 ed i 35 anni residenti o studenti locali, appartenenti alle

fasce sociali più fragili o a rischio, il tutto favorendo anche l’avvio di percorsi

autoccupazionalinell'ambito dell'economia sostenibile e circolare. Procederemo

a ritmi serrati, innanzitutto istituendo un tavolo di coordinamento delle

iniziative, coinvolgendo le scuole medie e superiori in percorsi plastic free,

avviando eventi sul territorio, facendo della sostenibilità il modello di

riferimento della Città. Un’azione che si concilia perfettamente con la nostra

attenzione al decoro urbano, il progetto se ne fa promotore, insieme al

riutilizzo dei materiali, su cui avvieremo un’azione ampia e partecipata,

affinché Chieti possa essere non solo Città giovane e città verde, ma anche

città virtuosa”.

