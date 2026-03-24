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Chieti, si apre la mostra “Non si può morire per un dollaro” promossa dal Csv Abruzzo Ets

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Si apre domani, mercoledì 25 marzo, a Chieti la mostra del Csv Abruzzo Ets “Non si può morire per un dollaro”, che resterà esposta fino al 1° aprile nell’ex Pescheria, in via Arniense 168, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sempre a Chieti domani, mercoledì 25 marzo alle 10, nella sala del museo d’arte Costantino Barbella, in via Cesare De Lollis, ci sarà la presentazione della mostra. Interverranno Paolo Nardi, curatore della mostra; Laura Berardi, docente di Social economy and public management e presidente del corso di laurea in Business administration dell’università D’Annunzio di Chieti-Pescara; Ivano Lapergola, vicepresidente di Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato di Chieti; Polisena Vittorini, docente orientatore del liceo Gonzaga di Chieti e, per il Csv Abruzzo Ets, Casto Di Bonaventura, presidente e Sandra De Thomasis, coordinatrice. La moderazione sarà a cura di Ermanno Di Bonaventura, vicepresidente Csv Abruzzo Ets.

La mostra, dedicata ad Amadeo Peter Giannini e realizzata per il Meeting di Rimini, è stata curata da Francesco Cassese, Marco Castellaneta, Martino Marzegalli, Paolo Nardi, Simone Selva e dagli studenti delle università Cattolica e Bocconi di Milano. L’esposizione sarà poi allestita all’Aquila, dall’11 al 17 aprile, e a Teramo, dal 22 al 29 aprile.

“Non si può morire per un dollaro” è la frase che dà il titolo alla mostra, che racconta la storia di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, che ha rivoluzionato il concetto di banca come servizio accessibile a tutti. Il Csv Abruzzo Ets ha deciso di proporre questa esposizione come esempio di correttezza e impegno sociale.

La mostra sarà itinerante nelle quattro province abruzzesi e si propone di lasciare un messaggio di ispirazione sul ruolo attivo che ogni persona può avere nell’economia e nella società. Tra i patrocini figurano il Consiglio regionale dell’Abruzzo, Banca Etica, Ufficio scolastico regionale, le Fondazioni Pescarabruzzo, Tercas, Carispaq, i Comuni di Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila, con la collaborazione della Protezione civile di Cepagatti Torre Alex.

La mostra sarà aperta al pubblico a Chieti, dall’ex Pescheria in via Arniense 168, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Successivamente sarà allestita nell’Aquila dal 11 al 17 aprile e a Teramo dal 22 al 29 aprile.

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