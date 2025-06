Chieti, Si chiude oggi la due giorni dedicata al vino, ottimi risultati

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 21 giugno 2025 – Si chiude stasera la due giorni dei Vignaioli in piazza, keermesse dei sapori e opportunità di conoscenza e assaggio del vino prodotto sul territorio, organizzata dall’associazione dei Vignaioli Teatini a più mani, con il patrocinio del Comune di Chieti, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, del Comune di Francavilla e in collaborazione con Slow Food Chieti e Slow Food Francavilla al Mare e quest’anno anche FAI. Nei calici, oltre ai vini delle cantine dei Vignaioli Teatini e quelle ospiti del Fivi, anche uno speciale progetto che interessa alcuni degli espositori, si tratta di uno spumante speciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un’ottima prima serata, tanta gente e la vita che gira intorno al vino e che riempie le piazze, nello specifico piazza San Giustino – così l’assessora all’ambiente Chiara Zappalorto – . Ieri c’era tutto il territorio a rispondere all’invito dei Vignaioli teatini, stasera speriamo di essere al centro del sabato sera di tantissime altre persone, che invito a venire a Chieti a provare il primo incontro con il vino dell’estate appena cominciata”. “Il progetto di collaborazione è nato per cercare di creare un prodotto a filiera corta, senza l’ausilio di centri di spumantizzazione esterni e anche dislocati in altre aree geografiche – riferiscono gli organizzatori – . Le quattro aziende che hanno partecipato al progetto e artefici della bolla, Buzzarone, Fattoria Teatina, Maligni e Rapino si sono interfacciate con le loro competenze, i loro prodotti, ed hanno sviluppato una collaborazione completa – viene evidenziato sul sito web. L’idea era di creare un prodotto diverso, che potesse mostrare quanto un vignaiolo può offrire in più rispetto ad uno standard produttivo, senza snaturare il vitigno, le personalità dei produttori, i territori di appartenenza che sono essenzialmente limitrofi – Uve di origine di Torrevecchia, elaborate nella cantina di Francavilla, dove ognuno di noi ha contribuito con il proprio bagaglio esperienziale – Il risultato è stato di creare uno spumante Cococciola, Charmat, molto varietale, con note fresche, vegetali tendenti al balsamico giovane, con erbe di campo – In bocca prevale la freschezza, in equilibrio con una giusta rotondità ed una bollicina che nel tempo affina sempre di più. In etichetta abbiamo deciso di metterci la nostra faccia, letteralmente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non vinceremo per essere i vignaioli più belli, ma per simpatia e per orgoglio, nel presentare un progetto unico nel suo genere che sta dando modo di fare da apripista in collaborazioni che possono portare a riscoprire le capacità nascoste dei piccoli vignaioli che, se collaborano insieme, possono portare a risultati di livello”. – Intrattenimento: durante la due giorni le serate saranno animate dalla musica stasera a far ballare sarà la musica di Bossa Flor. – Visite Fai:Piazza San Giustino e i palazzi civili come Mezzanotte, Obletter, Di Luzio, Sirolli, nonché il Duomo e la Cripta, sarà al centro di piccoli viaggi a cura del Fai Chieti, ogni 15 minuti, dalle 17 alle 19. Per gli iscritti FAI, inoltre, ci sarà l’opportunità straordinaria di visitare l’oratorio del Sacro Monte dei Morti, cuore spirituale della città e luogo di cultura e tradizione, sarà possibile visitarlo con due gruppi in partenza alle ore 19 e alle ore 19.30 (prenotazione al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/evento/visita-all-oratorio-del-sacro-monte-dei-morti-34981 ).

