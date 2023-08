Chieti, Sì del Consiglio alla delibera su imposte e tariffe. Nessun cambiamento degli importi

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 2 agosto 2023 – Sì del Consiglio alla delibera che conferma le tariffe delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi – aggiunge la nota pubblicata. Un atto di verifica delle entrate, conseguente alla dichiarazione dello stato di dissesto – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento è passato con i voti della maggioranza, la minoranza ha abbandonato l’aula – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta di una vera e propria verifica delle entrate proprie che a seguito della dichiarazione di dissesto, in ottemperanza all’articolo 251 del TUEL, una sorta di ricognizione finalizzata a reperire risorse per il risanamento dell’Ente – spiega l’assessore al Bilancio, Tiziana Della Penna – Con il provvedimento passato oggi in Consiglio, al netto della ricognizione fatta da tutti i Settori comunali, si prende atto che le imposte di natura tributaria sono già al massimo e dunque l’Amministrazione non effettuerà mutamenti in sede di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato – riporta testualmente l’articolo online. Si fa il punto anche sulla copertura dei costi di gestione che riguardano le tariffe relative ai servizi a domanda individuale e siccome risulta assicurata per oltre il 36 per cento la quota di copertura dei costi, percentuale minima stabilita dalla normativa per i Comuni in dissesto, al momento non si ritiene di modificare alcun importo – recita il testo pubblicato online. Questa ricognizione è semplicemente una verifica dello stato di fatto, l’auspicio è che tutto resti così e che non ci sia bisogno di rimodulare le tariffe con il bilancio che l’Ente sta elaborando e che dovrà essere sottoposto al vaglio degli organismi anche ministeriali previsti dalla procedura di dissesto – aggiunge testualmente l’articolo online. Come Amministrazione ce la metteremo tutta per costruire un percorso sostenibile anche sulle entrate per i servizi produttivi, auspicando che la situazione cristallizzata dalla delibera approvata oggi resti tale”.

Fonte del comunicato: comune.chieti.it