Chieti, Sì del Consiglio alla vendita dell’ex asilo Peter Pan alla Asl 2

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 3 marzo 2022 – Sì del

Consiglio comunale all’inserimento dell’ex asilo Peter Pan nel piano delle alienazioni

dei beni comunali – precisa la nota online. La struttura sarà rilevata dalla Asl per dare seguito all’accordo

che prevede la realizzazione di servizi sanitari essenziali.

- Pubblicità -

“Si completa un passaggio

fondamentale per restituire alla città servizi sanitari essenziali – così il sindaco

Diego Ferrara e l’assessore alla

Sanità Fabio Stella – All’intesa abbiamo

lavorato insieme alla Asl e consentirà di rendere nuovamente fruibili quegli

spazi, che accoglieranno la Casa di Comunità spoke, strettamente collegata

all’Hub dell’ex ospedale “SS. Annunziata”, nella parte alta della città. A

Chieti Scalo, dunque, saranno disponibili tutti i servizi di assistenza

primaria, dalla medicina di base alla specialistica ambulatoriale che ad oggi

non ci sono – L’ubicazione è strategica, perché facilmente raggiungibile sia

dalla popolazione più anziana, che dai giovani, che nell’area sono tantissimi

grazie alla presenza dell’Università. I tempi saranno contenuti, perché la

nuova destinazione sarà resa possibile da fondi PNRR. L’Amministrazione, in

linea con il suo mandato politico e amministrativo, continuerà a lavorare per potenziare

i servizi esistenti e implementarli a vantaggio della popolazione e in linea

con la speciale conformazione sia geografica che residenziale della città”.

“È molto importante aver reso in

tempi brevi l’immobile parte integrante del piano delle alienazioni comunali,

un traguardo a cui l’assessorato ai Lavori pubblici e il settore tecnico hanno

lavorato affinché si arrivasse a una soluzione positiva per la città –

sottolinea la consigliera con delega al Patrimonio, Silvia Di Pasquale – Questo passaggio di fatto rende possibile l’avvio

della procedura di vendita, consente al Comune di avere liquidità e lo fa rispondendo

a un servizio tanto richiesto e atteso da parte di Chieti Scalo – Va detto che

il piano sarà suscettibile di altre variazioni, perché l’Amministrazione sta mettendo

in campo tutti gli strumenti per le valutazioni anche di altri immobili già

oggetto di richieste di vendita, cosa che consentirà a breve la pubblicazione

di bandi per fare entrare nel vivo anche le altre vendite, in modo da portare

ancora altro respiro e disponibilità alle casse comunali”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it