Chieti, Sì del Consiglio comunale al rendiconto 2024.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 26 maggio 2025 – Passa con i voti della maggioranza l’approvazione del rendiconto 2024, un passaggio fondamentale per la definizione delle azioni di risanamento dei conti, a fronte del bilancio stabilmente riequilibrato, il primo libero da debiti pregressi dopo la procedura di dissesto economico e finanziario – riporta testualmente l’articolo online. Il rendiconto e l’immediata eseguibilità sono passati con i voti favorevoli della maggioranza, contraria tutta la minoranza – viene evidenziato sul sito web. “Il voto di questa sera ha diversi e importanti significati, innanzitutto restituisce alla città un rendiconto in sensibile anticipo sui tempi sfogliando la storia amministrativa della città, ma soprattutto ci consente di chiudere un esercizio finanziario che segna un punto di svolta concreto nella difficile risalita del Comune di Chieti dopo la dichiarazione di dissesto – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna – . Quando abbiamo iniziato il nostro mandato, l’Ente si trovava a un passo dal tracollo finanziario, con oltre 90 milioni di debiti e una gestione ormai fuori controllo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nonostante i tentativi messi in campo per evitarne il fallimento, non è stato possibile evitare il dissesto, ma oggi, grazie a un percorso rigoroso di risanamento economico e amministrativo, possiamo finalmente dire che Chieti torna a respirare – Il rendiconto 2024 restituisce dati solidi: un avanzo di amministrazione di oltre 30 milioni di euro, pur con vincoli significativi; nessun ricorso all’anticipazione di tesoreria nel 2024; un saldo di cassa finale aumentato di oltre 10 milioni rispetto all’inizio dell’anno; equilibri di bilancio tutti positivi e un miglioramento netto rispetto al 2023. Sono numeri che, al netto della complessità gestionale e dei limiti strutturali imposti dal dissesto, certificano il lavoro di ricostruzione fatto – riporta testualmente l’articolo online. Un lavoro difficile, spesso poco popolare, ma necessario per dare a Chieti un futuro credibile, basato su una programmazione reale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo messo in cammino decine di opere pubbliche che, in condizioni normali, avremmo voluto vedere già realizzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invece, in questi anni abbiamo dovuto prima rimettere in piedi l’Ente, senza rinunciare però a intercettare tutte le risorse possibili: regionali, statali ed europee – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non era scontato riuscirci, e oggi possiamo dire che la capacità di programmazione del Comune è salva – viene evidenziato sul sito web. C’è ancora molto da fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma se guardiamo indietro, possiamo misurare con chiarezza la forza e il senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato la crisi – Se guardiamo avanti, ci sentiamo nella posizione di continuare questo cammino insieme, forti del fatto che, finalmente, Chieti può tornare a credere in sé stessa”. “Abbiamo portato a compimento un importante lavoro per cui è doveroso ringraziare i consiglieri, gli uffici comunali, la ragioneria, l’esecutivo – così il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – . I tempi sono stati determinanti e hanno segnato un traguardo importante per l’Amministrazione, nonostante le delicate condizioni dell’Ente – Chieti ha diritto di risollevarsi, la sessione di bilancio che si è conclusa oggi è determinante per questa finalità che è stata un impegno forte dell’Amministrazione nei confronti della città”.

