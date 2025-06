Chieti, Sì del Consiglio comunale alla delibera che autorizza l’Amministrazione reperire risorse per strade, scuole e cimitero

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 25 giugno 2025 – Sì del Consiglio comunale alla delibera con cui si dà mandato all’esecutivo di reperire 2,5 milioni di euro da destinare alla manutenzione delle strade, alla messa in sicurezza delle scuole alla realizzazione di nuovi loculi al cimitero storico, passata con i voti cella maggioranza e quello di Italia Viva – si legge sul sito web ufficiale. “L’astensione di parte della minoranza e, peggio, il voto contro di alcuni consiglieri rivela l’interesse che l’opposizione destina alla manutenzione di strade, scuole e alla realizzazione di loculi che con le risorse rinvenibili attraverso i mutui saranno possibili – così il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli e la vicepresidente del Consiglio comunale Silvia Di Pasquale – . Chi si è astenuto e ha remato contro queste possibilità non fa una bella figura davanti alla città per cui ha spesso reclamato le azioni che i mutui renderanno possibili e che potevano essere svolte quando costoro erano maggioranza e al governo della città. Ne prendiamo atto, insieme alla comunità che chiede interventi che faremo ascoltando le istanze che ci arrivano dai quartieri sulle buche, sulle scuole e sulla necessità di ampliare gli spazi del nostro cimitero per dare sepolture degne ai propri cari in attesa del nuovo cimitero – recita il testo pubblicato online. Abbiamo potuto agire solo ora, perché era necessario uscire dalle scadenze imposte dalla sessione di bilancio, approvare i documenti economici e finanziari per avere possibilità di agire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo faremo, condividendo le priorità e stilando una lista di interventi che dopo anni darà risposte alla città”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it