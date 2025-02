Chieti, Sì della Giunta a Centro federale d’eccellenza del tiro con l’Arco

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 14 febbraio 2025 – Sì della Giunta alla concessione dell’area comunale adiacente allo Stadio del Baseball, a Chieti Scalo, all’A.S.D. Arcieri Abruzzesi per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato alla pratica del tiro con l’arco e di un Centro d’eccellenza federale FITARCO. “La delibera nasce da una proposta della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) manifestataci la primavera scorsa per la realizzazione di un impianto di tiro con l’arco nel Comune di Chieti, evidenziando la necessità di un punto di riferimento per l’attività sportiva federale e la promozione della disciplina – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . A questa richiesta si è aggiunta quella dell’A.S.D. Arcieri Abruzzesi, affiliata FITARCO, che ha manifestato la volontà di fare dell’impianto la sede del Centro federale d’eccellenza, richiedendo in concessione l’area comunale di Chieti Scalo, adiacente allo Stadio del Baseball, quella dell’ex antistadio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Associazione, che ringraziamo, si è detta disponibile a realizzare, a proprie spese, tutte le opere necessarie per l’adeguamento dell’area secondo le norme di sicurezza stabilite dalla FITARCO, nonché a promuovere attività di allenamento, competizioni e iniziative sportive di interesse pubblico – recita il testo pubblicato online. Considerato che la pratica del tiro con l’arco è una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e regolamentata dalla FITARCO, che stabilisce criteri di sicurezza specifici per la realizzazione degli impianti dedicati, nonché che il Comune di Chieti, nell’ambito della propria programmazione sportiva, intende favorire l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta di impianti sportivi, garantendo al contempo il rispetto della normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici, sicurezza e sostenibilità economica degli interventi, verificata sotto il profilo tecnico e gestionale, la fattibilità della concessione dell’area richiesta, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, manutenzione, accessibilità e sostenibilità economica del progetto, diamo piena disponibilità all’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. È opportuno che l’Amministrazione valuti la possibilità di procedere alla concessione dell’area previa un’analisi dettagliata da parte degli uffici competenti, al fine di garantire che il progetto sia coerente con gli indirizzi di sviluppo del Comune e sostenibile sotto il profilo economico e gestionale;

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it