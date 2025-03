Chieti, Sì della Giunta a procedere con l’avviso pubblico perilrilasciodinuovelicenze finalizzate all’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 7 marzo 2025 – Via libera dalla Giunta comunale agli uffici per la redazione dell’avviso pubblico per il rilascio di nuove licenze NCC (Noleggio con conducente) al fine di migliorare e ampliare l’offerta del servizio sul territorio comunale, tenendo conto delle mutate esigenze del contesto socio-economico e demografico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un servizio di trasporto di nicchia, complementare e integrativo rispetto al servizio taxi, volto a soddisfare esigenze di mobilità in ambito comunale, regionale e nazionale – si apprende dalla nota stampa. “Questa particolare forma di mobilità è regolata dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, la legge nazionale del 15 gennaio 1992 n. 21, mentre in ambito regionale, si applica la normativa del 17 luglio 2007, n. 25 che definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle licenze NCC da parte dei Comuni, che possono procedere all’indizione di avvisi pubblici per l’assegnazione di nuove licenze, in conformità ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nel rispetto delle vigenti disposizione di legge in materia – spiega l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . A fronte di alcune mutate esigenze sentite nella città, abbiamo ritenuto di dare agli uffici un indirizzo trasparente sull’azione, affinché procedano all’indizione di un avviso pubblico per l’assegnazione di nuove licenze per l’esercizio del servizio di noleggio, che riguarda una fetta esigua della popolazione utente e che comunque riteniamo debba essere un vettore costantemente aggiornato anche al fine di favorire un turn over, se necessario, di settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo accadrà appena avremo pronto il nuovo bando per l’assegnazione delle licenze che avviene secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di competenza”.

