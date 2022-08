Chieti, Sì della Giunta ai corsi di alfabetizzazione digitale per nonni tecnologici

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

- Pubblicità -

Chieti, 6

agosto 2022 – Sì della Giunta al”Corso di

alfabetizzazione digitale, Nonni Tecnologici” presentato dall’Associazione

Culturale e Ricreativa “Mondo Digitale”. Si tratta di un’azione che unisce

gli assessorati all’Innovazione Sociale e Politiche Sociali e alle Pari

Opportunità, che ha come beneficiari i cittadini da 60 anni e oltre, per un

massimo di 40 persone e che prevede otto lezioni di un’ora e mezza ciascuna,

finalizzate alla comprensione del mondo digitale e all’evoluzione dello stesso;

ad acquisire le capacità di utilizzo dei dispositivi e delle applicazioni

informatiche attraverso un linguaggio semplice, esercizi pratici e metodologie

didattiche mirate e a colmare il divario digitale che separa le generazioni

anche sul territorio teatino – riporta testualmente l’articolo online.

“È un passo significativo verso la semplificazione sia nei

rapporti fra Ente e comunità, sia di quelli generazionali – così il sindaco Diego

Ferrara con gli assessori Mara Maretti e Fabio Stella – Non si

tratta di creare i cosiddetti “nonni tecnologici”, ci preme dare a persone ultrasessantenni

la conoscenza della tecnologia che magari non gli appartiene, ma è loro indispensabile

per muoversi oggi nel mondo, a maggior ragione dopo la pandemia che ci ha costretto

a fare un enorme balzo verso la digitalizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra Amministrazione sta

portando avanti in modo deciso la necessaria evoluzione digitale del Comune di

Chieti, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, ma anche

come richiedono i tempi, questo al fine di creare le migliori condizioni di

inclusione e pari opportunità anche in questo settore – si apprende dalla nota stampa. Una eguaglianza non di

genere, ma culturale, in questo caso indirizzata a colmare

il gap generazionale tra nonni e nipoti

relativo all’utilizzo di strumenti informatici ormai divenuti di uso quotidiano – riporta testualmente l’articolo online.

Abbiamo ricevuto un progetto in tal senso, quello dell’Associazione Culturale

“Mondo Digitale” di Montesilvano, di cui si è fatto promotore anche

il consigliere comunale Mario De Lio e la porteremo avanti con dei corsi

gratuiti per la cittadinanza, a maggior ragione ora che il processo di digitalizzazione

dell’Ente entra in una fase decisiva che ci vedrà a breve immettere ulteriori

servizi sulle piattaforme digitali – aggiunge la nota pubblicata. Stiamo lavorando anche a uno

sportello unico digitale per il cittadino, che presenteremo a strettissimo giro,

ma alle spalle molto è stato fatto: in questi due anni di governo sono stati

messi in rete sempre più servizi che consentiranno di

semplificare il rapporto fra cittadini utenti e l’Amministrazione – Inoltre la

formazione digitale per generazioni che non hanno nel proprio bagaglio la

conoscenza dei dispositivi e del loro utilizzo, di fatto apre nuove prospettive

di contatto, incontro, socializzazione, migliora la vita di relazione e

valorizza le potenzialità inespresse dei beneficiari – aggiunge la nota pubblicata. I tempi di attuazione di tale possibilità

saranno minimi, non appena si potrà procedere metteremo a disposizione degli

interessati tutte le informazioni per poter accedere”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it