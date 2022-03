Chieti, Sì della Giunta alla concessione gratuita del Palatricalle per la Coppa Italia Roseto 2022 Old Wild West

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 2 marzo 2022 – Sì della

Giunta alla concessione gratuita del Palatricalle per la “Coppa Italia

Roseto 2022 Old Wild West”, che si terrà venerdì 11 marzo con

il patrocinio del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Si tratta di un evento di basket

di rilevanza nazionale e che riveste un

notevole spessore sportivo oltre che sociale in quanto prevede la

partecipazione delle migliori otto squadre rispettivamente di serie A2 e B

maschile – così l’assessore allo Sport, Manuel

Pantalone – A Chieti, d’intesa con la Federazione Pallacanestro,

giocheranno i quarti di finale della serie A2 che si terrà a Roseto, un appuntamento

che porterà un’importante partecipazione, oltre che delle squadre e dello staff

federale organizzativo, anche di numerosi appassionati – aggiunge la nota pubblicata. L’occasione non solo

rinnova la sinergia con la Federazione, ma anche con il territorio, che è un

orizzonte a cui teniamo molto sia per mettere a disposizione il nostro

patrimonio impiantistico, sia per supportare eventi di importanza nazionale e

internazionale, condividendo progetti, sforzi e politiche di marketing

collegate”.

