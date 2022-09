Chieti, Sì della Giunta alla partecipazione all’avviso per l’accesso all’attività sportiva per giovani in difficoltà economiche

- Advertisement -

Chieti, 20 settembre 2022 – Sì della Giunta all’adesione del Comune di Chieti all’avviso per sostenere giovani talenti sportivi con difficoltà economiche – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo voluto rispondere a questo avviso con la speranza di avere al più presto risorse per finanziarne le finalità – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Sport e Politiche Giovanili Manuel Pantalone, alle Politiche Sociali Mara Maretti e alle Politiche europee Chiara Zappalorto – Abbiamo elaborato un progetto per concorrere all’avviso pubblico finalizzato alla creazione di spazi civici di comunità per i giovani, promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e dal Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei in collaborazione con la Società Pubblica Sport e Salute S.p.A., società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intento è quello di rendere possibile la pratica dello sport anche a chi non potrebbe, sostenendo le famiglie meno abbienti e consentendo ai ragazzi di frequentare gli impianti cittadini – A tal proposito l’occasione arriva dal progetto dell’U.S.D. Pallamano Chieti, realtà capofila che ci ha contattato ed ha lavorato con i Servizi Politiche Giovanili e Politiche Sociali del Comune per dare al progetto braccia e gambe per camminare – si apprende dalla nota stampa. Sapremo a breve se potremo usufruire dei finanziamenti, lo speriamo, al fine di poter aprire ulteriormente i nostri impianti alla città, specie quella più vulnerabile”.

