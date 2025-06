Chieti, Sì della Giunta alla presentazione del libro di Pippo Ricci, “Vorrei essere Robin”.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 30 giugno 2025 – Sì della Giunta all’inserimento nel calendario delle iniziative di “Chieti Città Europea dello Sport 2025”di un appuntamento di grande valore simbolico e culturale: lapresentazione del libro “Vorrei essere Robin” di Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e simbolo del basket italiano, che si terrà il 20 luglio 2025 dalle ore 19:00 nel campetto della Villa Comunale di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. “L’iniziativa è promossa dal Panathlon Club Chieti, presieduto da Ebron D’Aristotile e ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che ne riconosce pienamente la coerenza con gli obiettivi e i valori del programma sportivo e sociale per l’anno in corso – così l’assessore allo Sport e Politiche giovanili Manuel Pantalone – . Siamo felici di ospitare a Chieti un evento che unisce sport, letteratura e testimonianza in un luogo simbolico come la Villa Comunale, restituito alla cittadinanza come spazio di aggregazione e crescita – La presenza di Giampaolo Ricci rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani del territorio e per le realtà cestistiche locali, che potranno confrontarsi con un esempio concreto di impegno e dedizione – L’incontro si rivolge in particolare ai giovani, allesquadre di basket locali e a tutta la cittadinanza, ed è gratuito – riporta testualmente l’articolo online. La manifestazione non comporta oneri economici per l’Amministrazione ed è espressamente inclusa nel programma ufficiale delle celebrazioni per “Chieti Città Europea dello Sport 2025”. Eventi come questo rafforzano la nostra idea di sport come strumento educativo e sociale, capace di ispirare, raccontare storie, formare cittadini migliori – aggiunge la nota pubblicata. Invitiamo tutta la città a partecipare”.

