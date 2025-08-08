- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 8, 2025
Chieti, Sì della Giunta all’adesione al Protocollo per il Controllo di Vicinato che sarà firmato in Prefettura

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 8 agosto 2025 – È stata approvata oggi in Giunta comunale l’adesione formale al Protocollo per il Controllo di Vicinato, il cui iter sarà definito nei prossimi giorni con la Prefettura di Chieti, nell’ambito dell’intesa che sarà sottoscritta con tutte le parti previste dalla normativa vigente – “Si tratta di uno strumento istituzionale che punta a rafforzare il presidio del territorio attraverso la collaborazione responsabile e regolamentata dei cittadini, senza sconfinare nel giustizialismo o nell’improvvisazione – chiarisce il sindaco Diego Ferrara – . Il Protocollo non nasce per fronteggiare un’emergenza, ma risponde a una richiesta crescente di partecipazione da parte della cittadinanza, che potrà essere coinvolta in modo attivo ma coordinato, secondo un modello riconosciuto e definito dal Ministero dell’Interno – riporta testualmente l’articolo online. È una misura di prevenzione e prossimità, non un’azione di supplenza nei confronti delle forze dell’ordine – si apprende dalla nota stampa. Nessuna ronda, nessun controllo autogestito: il Protocollo ha il valore di favorire una cultura della sicurezza come bene condiviso, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte della comunità e contribuire, nel rispetto delle regole, alla serenità collettiva – È un passo che compiamo in accordo con le forze dell’ordine, con cui già da tempo collaboriamo su vari fronti, come i corsi di prevenzione contro le truffe e le iniziative rivolte agli over 60. La firma del protocollo avverrà in Prefettura e darà il via a un percorso di attivazione dei gruppi sul territorio, sotto il coordinamento del Comune, che garantirà la formazione e il dialogo costante con tutte le realtà coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Uno strumento in più per costruire una rete di fiducia e attenzione, dentro un perimetro chiaro e normato, che guarda alla sicurezza come dimensione di coesione e cittadinanza attiva”.  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

