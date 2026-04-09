Chieti si prepara alla Festa di San Salvatore e San Giuseppe: musica d’orchestra e cabaret in programma

La città di Chieti si prepara a celebrare la Festa di San Salvatore e San Giuseppe nell’omonima frazione, che diventerà il cuore pulsante di un fine settimana dedicato alla tradizione e al divertimento. Le celebrazioni prenderanno il via sabato 11 aprile alle ore 21:00 con l’energia dell’Orchestra Spettacolo “L’Angelo e i Birbanti”, che trasformerà le piazze in grandi piste da ballo con un repertorio che unisce i classici del liscio, i ritmi internazionali e i successi della musica leggera, garantendo uno show di grande impatto visivo e sonoro.

La programmazione proseguirà domenica 12 aprile, sempre a partire dalle ore 21:00 nella stessa frazione, con una seconda serata dedicata alla melodia e alla comicità, anch’essa a ingresso libero. L’apertura sarà con il progetto “Artisti Italiani”, che renderà omaggio all’eccellenza della musica pop e d’autore, offrendo un viaggio emozionante tra i brani iconici della canzone italiana.

Il gran finale vedrà sul palco Massimiliano Elia, cabarettista noto per la sua verve istrionica e profonda esperienza teatrale. Con uno spettacolo che mette a nudo i paradossi del vivere quotidiano, Elia coinvolgerà la platea con un ritmo incalzante e una mimica travolgente, caratterizzati da una forte componente di improvvisazione.

Il programma, a cura di Power Eventi, offrirà entrambe le serate in forma totalmente gratuita, regalando ai presenti momenti di musica, comicità e divertimento che renderanno la Festa di San Salvatore e San Giuseppe un evento da non perdere.