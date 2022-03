Chieti, Si sblocca dopo 5 anni l’iter di un opificio WTS in via Piaggio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 29 marzo 2022 – Si

definisce dopo cinque anni di attesa l’iter di rilascio di un’autorizzazione a

costruire chiesta dalla Walter Tosto per ampliare gli spazi operativi di via

Piaggio – riporta testualmente l’articolo online. Stamane negli uffici tecnici l’ultima firma, in presenza del

vicesindaco e assessore alle Attività produttive Paolo De Cesare e di Walter e Luca

Tosto –

- Pubblicità -

“Trova un lieto fine l’iter di un

progetto presentato al SUAP nel 2017 – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

De Cesare – Si tratta della realizzazione di un opificio, il più grande di

tutti quelli del gruppo Tosto, che sarà scenario di produzioni innovative e

internazionali – precisa il comunicato. Appena insediati ci siamo presi carico di tutte le pratiche

sospese, in particolare quelle più rilevanti per ricadute occupazionali,

indotto e attese, qual è questa e, passo dopo passo le abbiamo riattivate dopo

anni di giacenza ingiustificata – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di iter complessi, ma che vanno

portati avanti perché fanno crescere la comunità e hanno ricadute positive in

termini di lavoro e commesse per il nostro territorio – Così abbiamo chiuso il

processo di caratterizzazione connesso alla domanda, con una serie di

conferenze di servizi e il Suap oggi ha rilasciato il permesso di costruire

questo ampliamento che prevede oltre 20 milioni di euro di investimento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Esattamente com’è accaduto con i

condomini Trinchese e Panoramico, abbiamo riacceso il motore della macchina amministrativa

e portato avanti il lavoro, come un’amministrazione efficiente deve fare, tanto

da suscitare oggi l’incredulità anche degli stessi firmatari che avevano atteso

tanto tempo per poter agire – si apprende dalla nota stampa.

Quello che è accaduto in grande

per questa pratica, accadrà in piccolo per tutti gli altri procedimenti, grazie

al processo di innovazione che abbiamo avviato sia a livello tecnologico, sia a

livello organizzativo, stiamo lavorando per semplificare tali procedure e

mettere a disposizione degli addetti ai lavori tutti gli strumenti che servono

per stringere i tempi e portare a buon fine progetti possibili”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it