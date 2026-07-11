Chieti, sicurezza potenziata: ad agosto 20 nuovi agenti di polizia prendono servizio

La Lega rafforza la sicurezza in Abruzzo con l’arrivo di 69 nuovi agenti di polizia, come dichiarato da Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale del partito.

Grazie alle oltre 3.000 assunzioni di agenti provenienti dal 233º corso allievi, ad agosto prenderanno servizio nella regione 69 nuovi poliziotti. Secondo il piano nazionale di potenziamento voluto dal Governo e dal Ministero dell’Interno, 21 saranno destinati all’Aquila, di cui 10 in questura, 3 nell’Ufficio Immigrazione e 8 nei Commissariati distaccati; 20 a Chieti, di cui 8 in questura, 2 nell’Ufficio Immigrazione e 10 nei Commissariati distaccati; 18 a Teramo, di cui 9 in questura, 3 nell’Ufficio Immigrazione e 6 nei Commissariati distaccati; infine, 10 a Pescara, di cui 8 in questura e 2 nell’Ufficio Immigrazione.

D’Incecco sottolinea l’importanza di questa operazione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, attraverso l’incremento delle attività di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto dei fenomeni che maggiormente creano allarme sociale.

Nonostante il problema degli organici non sia ancora risolto, l’inversione di tendenza è evidente con le oltre 45.000 assunzioni effettuate nelle Forze di polizia negli ultimi anni e le 27.000 previste nei prossimi due. D’Incecco ringrazia il Governo e il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, per il lavoro svolto e l’attenzione dimostrata. L’impegno della Lega a tutelare cittadini e territori si conferma con fatti concreti.