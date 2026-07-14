Chieti, Sicurezza, riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco Legnini: “Rafforziamo presidi e videosorveglianza, piena collaborazione tra istituzioni”.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 14 luglio 2026 – Si è riunito questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Silvana D’Agostino – aggiunge testualmente l’articolo online. Fra i punti all’ordine del giorno della seduta di oggi, quello sulla sicurezza del capoluogo, come richiesto dal sindaco Giovanni Legnini, a seguito dei recenti episodi di violenza in città e, da ultimo, della grave aggressione ai danni di un ragazzo di 16 anni avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in piazza Giambattista Vico – “L’esito della riunione è stato molto positivo – riferisce il sindaco Legnini – . Ringrazio sua Eccellenza il Prefetto per la tempestività, il vicequestore Francesco Muriana, il comandante provinciale dei Carabinieri Cosimo Damiano Di Caro e il tenente colonnello Giovanni Saviello della Guardia di Finanza, nonché il consigliere Andrea Rondinini in rappresentanza della Provincia di Chieti, presenti alla seduta – viene evidenziato sul sito web. Ciascuna istituzione, nel confermare l’assoluta priorità della sicurezza, ha assunto impegno a portare avanti iniziative a tutela dell’ordine pubblico e di quanti, giovani, turisti e residenti, d’estate vivono la città in misura sempre più crescente, anche in virtù degli eventi programmati per la stagione”. Durante i lavori il vicequestore ha fornito i dati del Ministero dell’Interno, dai quali emerge come il tasso di criminalità nell’anno in corso risulti in costante diminuzione – Tuttavia tutti i presenti hanno concordato sulle preoccupazioni per la percezione dell’insicurezza generata dai recenti episodi, che va affrontata con misure più stringenti – precisa la nota online. Con molta positività è stata valutata l’assegnazione da parte del Viminale di 20 unità di forze di Polizia che consentiranno di rafforzare la presenza sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ugualmente è stata accolta la comunicazione del comandante provinciale dei Carabinieri di rafforzamento dei servizi di sicurezza durante le ore serali – precisa il comunicato. “Come Comune abbiamo illustrato il piano di potenziamento della videosorveglianza: attualmente sono 28 le telecamere operative in città, ma entro settembre ne installeremo altre 14 con una dislocazione ancora più capillare e aggiornata, più rispondente alle nuove esigenze – aggiunge il sindaco – . Abbiamo inoltre rappresentato la necessità di collegare la sala operativa della Polizia Locale con quelle della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per la condivisione in tempo reale di immagini e informazioni – aggiunge la nota pubblicata. Nel medio periodo procederemo anche a rafforzare gli organici del corpo della Polizia locale e al miglioramento dell’illuminazione pubblica”. È stata inoltre sottolineata la necessità, raccolta dal sindaco, di rivolgere un appello ai titolari dei pubblici esercizi affinché collaborino attivamente ad accrescere il livello di sicurezza, come diversi esercizi già fanno, rispettando rigorosamente il divieto di somministrazione di alcol ai minorenni e prestando massima attenzione alla vendita di alcolici: “La sicurezza è una priorità condivisa e sono certo che ciascuna delle articolazioni dello Stato e delle forze dell’ordine farà la sua parte, insieme ai cittadini e agli esercenti che voglio ringraziare”, conclude il sindaco – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it