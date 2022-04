Chieti, Sindaco, assessore Pantalone e consigliera Di Pasquale su accoglienza ucraini

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti 7 aprile 2022 – L’annuncio è stato dato

dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali proprio ieri, in occasione

delle celebrazioni della Giornata internazionale dello sport: il governo si

prepara a pubblicare un bando diretto alle associazioni sportive che stanno

dando supporto agli atleti ucraini presenti in Italia a causa della guerra – viene evidenziato sul sito web.

“Siamo molto lieti che un’iniziativa partita dal Comune di Chieti

diventi una politica governativa a vantaggio dei giovani sportivi ucraini

ospitati in Italia in questo speciale momento – così il sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo

Sport Manuel Pantalone e la consigliera Silvia Di Pasquale che ha ufficializzato la proposta in seno al Consiglio comunale –

Abbiamo fatto nostro un appello nato in Consiglio, affinché i profughi,

soprattutto i più giovani e quelli che in patria praticavano discipline

sportive, agonistiche e non, potessero continuare a farle anche in Italia, dove

sono approdati oggi come profughi – precisa la nota online. Così esattamente un mese fa, era il 7 marzo,

abbiamo scritto alla ministra Dadone, chiedendole di riconoscere a questi

giovani il diritto di poter proseguire la propria attività sportiva e dunque di sostenerla con

contributi mirati, attraverso specifici tavoli istituzionali, il Coni e le Federazioni sportive nazionali, consentendo loro di continuare a cullare i propri sogni – aggiunge la nota pubblicata. Così accadrà, ieri l’annuncio di un

bando volto proprio a questo da parte della sottosegretaria Vezzali, è stata la

migliore risposta che potessimo aspettarci – precisa la nota online. Siamo felici di essere stati

ascoltati dalla ministra Dadone, che peraltro sarà presto nuovamente in città

per iniziative che stiamo studiando insieme e fieri di aver dato il nostro

piccolo contribuito a un’azione governativa di pace, qual è quella di non far

infrangere i sogni di questi ragazzi, molti dei quali sono veri talenti

dell’atletica – Riuscire a praticare anche in Italia le discipline amate è

importante sia per il loro processo di integrazione in questo momento di

passaggio nel nostro Paese, ma è anche un sostegno psicologico per chi si è

salvato dalla guerra, ma ha padri, fratelli, parenti che sono rimasti sotto le

bombe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un tale aiuto inoltre solleva molte famiglie abruzzesi che hanno accolto

ragazzi e molte madri e li stanno aiutando, a proprie spese, a recuperare una

vita il più possibile normale, nonostante la situazione”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino