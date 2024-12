Chieti, Sindaco, assessori Pantalone e Stella e consigliere Di Roberto e Ianiro su Truck Tour di prevenzione cardiologica

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 2 dicembre 2024 – Il Truck tour della prevenzione cardiovascolare sarà a Chieti Scalo dal 4 all’8 dicembre a Piazzale Marconi, un’iniziativa dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologici, con il Dipartimento cuore della ASL 2, su progetto di Prevenzione Cardiovascolare Nazionale Banca del cuore, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore per concretizzare nel mondo reale le proprie finalità di formazione e prevenzione del Rischio Cardiovascolare Globale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’iniziativa che oltre a ricevere il sostegno dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata destinataria della prestigiosa medaglia al merito “per l’alto valore scientifico, assistenziale e sociale” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – precisa la nota online. “Un’attività di prevenzione che a Chieti ha sempre avuto casa e che vedrà un pieno coinvolgimento dello sport sotto l’egida di Città Europea e delle associazioni sportive del territorio – così il sindaco Diego Ferrara, gli assessori allo Sport e Sanità Manuel Pantalone e Fabio Stella le consigliere Barbara Di Roberto, con delega alle associazioni e la presidente della Commissione Sanità Gabriella Ianiro – . Saranno cinque giorni di prevenzione cardiovascolare, promossi da un soggetto che concentra dal 2015 la massima attenzione sul funzionamento del cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul truck sarà possibile fare uno screening cardiovascolare completo, con rilevamento della pressione arteriosa, dei dati socio-sanitari, delle patologie associate, dei consumi alimentari e farmacologici, degli stili di vita e dello stato individuale – I dati saranno custoditi dalla Banca del cuore e i cittadini che aderiscono potranno sempre e in modo totalmente gratuito avere un profilo sanitario storico individuale, monitorando la propria situazione costantemente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli screening sono gratuiti, invitiamo la popolazione, sia quella giovane e sia quella adulta a farli, in modo da avere un primo approccio su questa importantissima azione di prevenzione”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it