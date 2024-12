Chieti, Sindaco e Amministrazione su bocciatura della riclassificazione scarpate:

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 2 dicembre 2024 – Nuovo no unanime dal Consiglio comunale alla delibera per l’Approvazione della corretta trasposizione delle scarpate morfologiche e apposizione delle fasce di rispetto ex Art.20 e Allegato F delle NTA del PAI, in località Casoni, adiacenti l’impianto TMB DECO. Il provvedimento è stato nuovamente bocciato, al fine di scongiurare il possibile ampliamento della piattaforma di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei rifiuti in Contrada Casoni – precisa la nota online. “La posizione dell’Amministrazione comunale sull’argomento è chiara e netta da sempre – così il sindaco Diego Ferrara a fine votazione – . Abbiamo già detto un no convinto alla riclassificazione della scarpata a suo tempo e proprio in quest’aula, per evitare che dietro questo atto si nascondesse il tentativo di ampliare il piazzale che per accogliere lo stoccaggio di ecoballe – Tuttavia la Regione Abruzzo, nonostante il parere negativo del Comune di Chieti, ha comunque autorizzato la realizzazione dell’impianto, aggiungendo un ulteriore peso ambientale a una zona già compromessa sul fronte del trattamento dei rifiuti – precisa la nota online. Avevamo detto no, e abbiamo ribadito tale contrarietà sia in Commissione e sia in Consiglio, perché l’impianto di stoccaggio di ecoballe che così potrebbe nascere nei pressi di quello di Tmb esistente non è né indifferibile, né di pubblica utilità, come invece asserisce la Regione nell’autorizzarlo: è l’ennesima ipoteca che si mette sul nostro territorio che non può continuare ad essere la pattumiera d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. In breve posso confermare una contrarietà trasversale su una questione annosa, ma su cui chi amministra oggi non ha tentennato – aggiunge testualmente l’articolo online. Agevolare l’impianto significa sacrificare il territorio a un altro detrattore ambientale e condannare i residenti a subire ulteriori costi ambientali. L’autorizzazione concessa dalla Regione, che decide ignorando quanto espresso dalla massima assise cittadina, è un metodo che non ci piace e che nuoce al nostro ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo di fronte a una scelta fra il bene comune e altro, e noi abbiamo scelto il bene comune”.

