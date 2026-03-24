Chieti, Sindaco e assessora Della Penna su sentenza Corte dei Conti: “Felici dell’assoluzione, abbiamo sempre confidato che la giustizia e il tempo avrebbero portato chiarezza”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 24 marzo 2026 – “Accogliamo con rispetto e senso di responsabilità la sentenza della Corte dei Conti, che conferma la nostra assoluzione rispetto alle accuse di aver provocato il dissesto economico del Comune di Chieti – In questi anni abbiamo operato in una fase tra le più difficili per la città, assumendoci fino in fondo il compito di affrontare una situazione estremamente complessa”, commentano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora Tiziana Della Penna la sentenza emessa dalla sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte a fronte dell’udienza del 24 febbraio scorso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ogni scelta compiuta in questi anni è stata portata avanti con l’unico obiettivo di salvaguardare Chieti, nel pieno rispetto delle leggi, delle procedure e delle responsabilità istituzionali – aggiungono sindaco e assessora – . È questo il dato che oggi viene riconosciuto con il pronunciamento che conferma la prima sentenza di assoluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pieno rispetto delle decisioni assunte dalla Corte, esprimiamo al contempo un sentimento di umana vicinanza per le altre posizioni coinvolte”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it