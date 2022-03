Chieti, Sindaco e assessore De Cesare su Chieti sotterranea: “Un nuovo inizio, da mesi al lavoro per rendere fruibile anche il sottosuolo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 28 marzo 2022 – “Puntare

sulla Chieti sotterranea è uno degli intenti principali della politica di

valorizzazione che la nostra Amministrazione ha varato in merito al suo

patrimonio culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una intuizione positiva, visto l’esito delle Giornate di

primavera del Fai, iniziativa mossa dalla sezione di Chieti, a cui abbiamo collaborato

fattivamente, agevolando quanto di competenza del Comune e che sarà nostra

premura non far rimanere un fatto episodico”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

alla Cultura e Turismo Paolo De Cesare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

- Pubblicità -

“Abbiamo sempre pensato che ciò

che il sottosuolo conserva è attrattivo e sabato e domenica ne abbiamo avuto

nuova prova – riprendono sindaco e assessore – ma va detto che quello che la

città sotterranea di proprietà comunale è da curare, tant’è che appena

insediati abbiamo progettato il recupero di vari accessi, riuscendo così ad

avere risorse per la rigenerazione urbana che serviranno proprio a rendere

agibili gli ipogei che al momento non possono essere visitati: si tratta di

quelli di Porta Pescara per la riqualificazione del quale abbiamo stanziato

115.000 euro; l’Ipostilo Romano di piazza Valignani, riapriremo dopo 110.000

euro di interventi; la Cisterna ottocentesca di Piazza San Giustino (115.000

euro) e i locali sotto Palazzo d’Achille (80.000 euro). Al Fai e a quanti hanno

contribuito alla riuscita dell’iniziativa va davvero un grande grazie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una

gratitudine sincera, che non vogliamo considerare una tantum, perché ora che la

pandemia lo consente, il nostro obiettivo è non aspettare le giornate Fai dell’anno

prossimo per tornare a visitare gli ipogei, tutt’altro, metteremo a breve intorno

a un tavolo tutti i soggetti referenti per costruire un calendario ciclico

delle visite in quelli accessibili, per portare costantemente in città turismo

e attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Al più presto coinvolgeremo

Soprintendenza, Provincia e i proprietari privati delle sezioni della Chieti

sotterranea e le associazioni, Speleo Club in primis, con le quali costruire

nuovi percorsi di animazione della vita culturale: lo faremo con la città, ma

anche per la città, in modo che questo straordinario scorcio del nostro passato

divenga più famoso e visitato di quanto lo sia stato fino ad oggi.

Mettere in rete tutta la bellezza

di cui Chieti è custode, è uno dei nostri obiettivi non solo istituzionali, ma

anche politici che abbiamo: per questo abbiamo subito attivato una bella

sinergia con la Soprintendenza e per questo ci siamo spesi per dare alla

Direzione museale supporto e idee affinché i musei archeologici nazionali potessero

tornare visitabili, rendendo possibile, primo Comune in Italia a farlo, l’utilizzo

di percettori di reddito di cittadinanza, in attesa dei concorsi ministeriali

per reintegrare il personale –

Così accadrà anche per i palazzi

storici teatini, pubblici e privati, di cui ci piacerebbe aprire corti e porte,

così per i reperti archeologici di piazza San Giustino, parte dei quali saranno

ospitati in un centro di documentazione sempre fruibile sotto il Municipio e

così accadrà anche per la Chieti sotterranea – si apprende dal portale web ufficiale.

Siamo consapevoli, Napoli

insegna, che questa dimensione può offrire alla città una concreta occasione di

conoscenza, turismo e indotto, per questo siamo i primi a farci promotori del

massimo coinvolgimento di enti e associazioni, perché tutte le forze vive e

disposte a condividere tale percorso possano, con noi, centrare un obiettivo

più grande della visibilità di turno, qual è la partecipazione attiva alla condivisione

del bene comune”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it