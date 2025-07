Chieti, Sindaco e assessore Della Penna su richiesta Procura della Corte dei Conti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 4 luglio 2025 – “La richiesta della Procura della Corte dei Conti era fra gli scenari possibili a fronte della sentenza di assoluzione emessa sul nostro operato da parte della magistratura contabile un mese fa – viene evidenziato sul sito web. Confidiamo che venga ribadita, alla luce dei fatti prodotti già in quella sede e alla memoria che contribuiremo a fornire in occasione dell’udienza di settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Umanamente crea un po’ di amarezza, ma non sfiducia nell’azione della magistratura, che abbiamo già avuto modo di vedere all’opera con la sentenza che ha chiarito ruoli e responsabilità a cui la Procura si appella”, il commento del sindaco Diego Ferrara e dell’assessora alle Finanze Tiziana Della Penna – si legge sul sito web ufficiale.

