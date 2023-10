Chieti, Sindaco e assessore Maretti su caregiver: “In erogazione anche questi fondi

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 26 ottobre 2023 – Dopo gli assegni di cura e di vita indipendente, sono in liquidazione anche le poste inerenti i contributi per i caregiver, rimasti bloccati a causa della procedura di dissesto finanziario dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “In questi giorni sono in erogazione anche queste poste – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Sociali Mara Maretti – . È stato per noi un impegno preciso con le famiglie e gli stessi soggetti interessati dalle poste che abbiamo incontrato ripetutamente per illustrare la situazione, le ragioni del ritardo e, via via, anche i tempi della soluzione del problema che abbiamo ormai alle spalle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nell’ultima variazione di bilancio ci sono le risorse per poter procedere alle erogazioni di risorse che sono vitali per molti nuclei famigliari che hanno dovuto anticiparle – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo, in progress fatto chiarezza, anche perché non vengano strumentalizzati i diritti che sono in ballo, questo perché è obiettivo prioritario dell’esecutivo e di questa maggioranza tutta, quello di non fare in modo che il dissesto pesi sul sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo vicini alle famiglie e alle associazioni, perché sappiamo cosa significa vivere le difficoltà che ognuno di essi vive e non ce ne disinteressiamo, nemmeno in un frangente complesso, tecnico e duro qual è quello della procedura di dissesto”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it