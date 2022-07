Chieti, Sindaco e assessore Raimondi consegnano di persona all’Ater le domande già istruite per gli alloggi ERP

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 20 luglio 2022 – Consegna a

mano all’Ater da parte del primo cittadino Diego Ferrara e dell’assessore alle

Politiche della casa Enrico Raimondi della seconda tranche di domande per gli

alloggi di edilizia popolare, in tempo per la nuova riunione della Commissione

alloggi.

- Pubblicità -

“Siamo andati di persona per

ottimizzare i tempi – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Raimondi

– In questi giorni, fra organico sottodimensionato e ferie, l’Ufficio

politiche della casa non ha potuto fare fronte a tale passaggio e ce ne siamo

fatti carico direttamente, per consentire alla Commissione alloggi di esaminare

nel più breve tempo possibile un’altra buona fetta delle domande giunte al

Comune, così da arrivare in tempi rapidi anche alla graduatoria degli

assegnatari – precisa la nota online. Quello alla casa è uno dei bisogni maggiormente sentiti in città,

a cui stiamo dando risposte concrete e inedite, sia attraverso la

riorganizzazione e semplificazione del servizio, grazie a un accordo con i

patronati, ad esempio, è possibile da mesi bypassare gli uffici che sono

oberatissimi e sotto organico; sia con l’avvio di manutenzioni straordinarie che

gli alloggi comunali non hanno mai visto in questi anni, è infatti in arrivo

anche l’altra parte degli oltre 3 milioni di euro di finanziamenti che

consentiranno lavori in decine di appartamenti in condizioni precarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sta

dando frutto anche l’attività dell’Unità di progetto voluta dall’Amministrazione

per fare una sorta di censimento delle condizioni degli alloggi, della

posizione degli assegnatari, dello stato del patrimonio abitativo, in modo da

poter agire nel modo più efficace possibile per il rispetto delle regole e la

tutela degli spazi”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it